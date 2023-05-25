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Стало известно, кто исполнит гимн России перед матчем ЦСКА – «Краснодар» в финале Кубка страны

Встреча состоится 11 июня.
25 мая 2023 20:03
автор: Артур Гичунцев

11 июня ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в финале Кубка России по футболу. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

Как сообщает «РБ Спорт», перед началом поединка на поле появится известная певица Полина Гагарина и исполнит гимн России.

Кроме того, одним из вероятных хедлайнеров станет российский рэпер Василий Вакуленко, известный широкой публике под сценическим псевдонимом Баста.

Напомним, ЦСКА – 12-кратный обладатель Кубка России / СССР. «Краснодар» до этого лишь раз играл в финале Кубка страны, потерпев поражение от «Ростова» в серии пенальти. Это случилось в сезоне-2013/14.

источник: «Советский спорт»
Стало известно, кто исполнит гимн России перед матчем ЦСКА – «Краснодар» в финале Кубка страны
Встреча состоится 11 июня.
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