«Арсенал» хочет продлить контракт с Артетой до 2028 года

В «Арсенале» довольны работой главного тренера команды Микеля Артеты. Об этом пишет FootballTransfers.

По данным источника, лондонцы хотят продлить контракт с испанцем до 2028 года. Ожидается, что наставнику поднимут зарплату. Также сообщается, что боссы «канониров» хотят закрыть сделку до 19 июля. Именно в этот день стартует предсезонная подготовка в США.

Напомним, Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. В нынешнем сезоне АПЛ команда идет на 2-й позиции. Долгое время «пушкари» считались главным претендентом на титул, однако, на финише кампании они провели несколько неудачных матчей и уступили трофей «Манчестер Сити».