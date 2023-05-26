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«Арсенал» хочет продлить контракт с Артетой до 2028 года

В руководстве считают, что испанец приведет команду к успеху.
26 мая 2023 09:57
автор: Артур Гичунцев

В «Арсенале» довольны работой главного тренера команды Микеля Артеты. Об этом пишет FootballTransfers.

По данным источника, лондонцы хотят продлить контракт с испанцем до 2028 года. Ожидается, что наставнику поднимут зарплату. Также сообщается, что боссы «канониров» хотят закрыть сделку до 19 июля. Именно в этот день стартует предсезонная подготовка в США.

Напомним, Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. В нынешнем сезоне АПЛ команда идет на 2-й позиции. Долгое время «пушкари» считались главным претендентом на титул, однако, на финише кампании они провели несколько неудачных матчей и уступили трофей «Манчестер Сити».

источник: «Советский спорт»
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