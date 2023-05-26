Газзаев назвал основную причину вылета «Химок» из РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что «Химки» справедливо покинули РПЛ.

«Химкам» воздалось за увольнение Юрана. Никто не понял такого решения клуба. Юран спас «Химки» от вылета в прошлом сезоне, в начале этого чемпионата команда показывала хорошие результаты, сыграла вничью с «Зенитом», а могла ведь даже и победить в концовке. Зачем нужно было отказываться от такого специалиста?», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, за два тура до окончания чемпионата России определились оба неудачника в РПЛ: «Химки» составили компанию московскому «Торпедо» и продолжат выступление в Первой лиге.

По ходу сезона команда четырежды меняла главного тренера, а также лишилась большой группы футболистов в зимнее трансферное окно.