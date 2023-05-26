ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Газзаев назвал основную причину вылета «Химок» из РПЛ

Подмосковный клуб досрочно лишился шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.
26 мая 2023 10:33
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что «Химки» справедливо покинули РПЛ.

«Химкам» воздалось за увольнение Юрана. Никто не понял такого решения клуба. Юран спас «Химки» от вылета в прошлом сезоне, в начале этого чемпионата команда показывала хорошие результаты, сыграла вничью с «Зенитом», а могла ведь даже и победить в концовке. Зачем нужно было отказываться от такого специалиста?», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, за два тура до окончания чемпионата России определились оба неудачника в РПЛ: «Химки» составили компанию московскому «Торпедо» и продолжат выступление в Первой лиге.

По ходу сезона команда четырежды меняла главного тренера, а также лишилась большой группы футболистов в зимнее трансферное окно.

источник: «Спорт-Экспресс»
Газзаев назвал основную причину вылета «Химок» из РПЛ
Подмосковный клуб досрочно лишился шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.
26.05.2023 10:33
Футбол
автор: Александр Шульгин
«У нас было больше шансов»: Лэмпард прокомментировал разгром от «Манчестер Юнайтед»
«Челси» провалил сезон после ухода Романа Абрамовича.
26.05.2023 10:17
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Арсенал» хочет продлить контракт с Артетой до 2028 года
В руководстве считают, что испанец приведет команду к успеху.
26.05.2023 09:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Рэшфорд повторил достижение ван Перси в «МЮ» 10-летней давности
Англичанин установил достижение в матче с «Челси».
26.05.2023 09:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Колыванов высказался о возможности возглавить «Динамо»
Колыванов высказался о возможности возглавить «Динамо»
Бело-голубые пока не определились с новым наставником.
26.05.2023 09:14
Футбол
автор: Александр Шульгин
«МЮ» лишил «Ливерпуль» участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне
«МЮ» лишил «Ливерпуль» участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне
Команда Эрика тен Хага разгромила «Челси» и завоевала последнюю путевку в элитный турнир.
26.05.2023 08:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» и поднялся в тройку лидеров АПЛ
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» и поднялся в тройку лидеров АПЛ
Манкунианцы вернулись в Лигу чемпионов.
26.05.2023 00:01
Футбол
автор: Александр Шульгин
В «Зените» утвердили состав участников летнего турнира в Санкт-Петербурге
25.05.2023 22:31
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Мальорка» обыграла «Валенсию» и продолжает борьбу за еврокубки
Судьбу встречи решил единственный мяч.
25.05.2023 22:26
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика