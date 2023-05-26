Нарубин рассказал, кого считает лучшим вратарем чемпионата России в данный момент 

Экс-игрок «Амкара» Сергей Нарубин поделился мнением о лучшем российском голкипере в настоящий момент.

«Селихов, потому что я его знаю и знаю его возможности. Я и сейчас его считаю сильнейшим. Акинфеев. Несмотря на возраст, он держит свой высокий уровень. Кержаков, потому что чемпион, а значит, должен быть в тройке лучших», — приводит слова Нарубина «РБ Спорт».

Напомним, что Селихов присоединился к «Амкару» в январе 2017 года. В текущем сезоне за московский клуб он отыграл 27 матчей, пропустил 38 голов и отстоял шесть встреч на ноль.