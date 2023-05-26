ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ловчев считает, что Глебов является единственным востребованным игроком в составе «Ростова»

Ранее появилась информация, что 23-летним хавбеком интересуется «Спартак».
26 мая 2023 17:47
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев оценил уровень футболистов в «Ростове».

«В «Ростове» собраны достаточно средние исполнители. У команды нет денег, а Валерий Карпин даже с таким коллективом сумел прыгнуть выше головы и до конца вел борьбу за медали. Единственный игрок из «Ростова», который может привлечь внимание грандов, — Данил Глебов. Неслучайно его хочет купить «Спартак». Все остальные — средние футболисты, которые никому не интересны», — приводит слова Ловчева RT.

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего полузащитника желто-синих заинтересован «Спартак».

Напомним, что в данный момент «Ростов» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков после 28 проведенных игр. В оставшихся двух турах РПЛ подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть с «Ахматом» (28 мая) и ЦСКА (3 июня).

источник: «RT на русском»
Суд Валенсии начал слушание дела против болельщиков, скандировавших расистские оскорбления
Судья также заслушает показания футболиста «Реала», проходящего по делу как потерпевшая сторона.
26.05.2023 18:18
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Забыли залить каток». Овечкин приехал на базу «Динамо» перед дерби с «Локомотивом»
Матч московских команд пройдет 28 мая.
26.05.2023 18:18
Футбол
автор: Максим Скороходов
В Саудовской Аравии сообщили, что Месси, Бускетс и Ди Мария перейдут в «Аль-Хиляль»
Футболисты могут стать свободными агенты этим летом.
26.05.2023 18:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бальде заявил, что «Спартак» в следующем году должен бороться с «Зенитом» за титул
Сейчас московский клуб находится на третьей позиции РПЛ.
26.05.2023 17:58
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Экс-директор «Локомотива» рассказал, почему суд принял решение против клуба в деле Мариу
Красно-зеленые обязаны заплатить представителям футболиста более 550 тысяч евро.
26.05.2023 17:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ловчев считает, что Глебов является единственным востребованным игроком в составе «Ростова»
Ранее появилась информация, что 23-летним хавбеком интересуется «Спартак».
26.05.2023 17:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ловчев рассказал, как на «Спартак» повлияет отсутствие Соболева
Форвард не сыграет в текущем сезоне.
26.05.2023 17:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Анчелотти рассказал, что «Реал» усилится в летнее трансферное окно 
По завершении нынешнего сезона мадридский клуб намерен совершить несколько трансферов.
26.05.2023 17:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Орещук высоко оценил профессиональные качества экс-гендиректора «Спартака» Газизова
Он был назначен генеральным директором московского клуба в июле 2020 года.
26.05.2023 17:13
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика