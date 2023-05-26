Ловчев считает, что Глебов является единственным востребованным игроком в составе «Ростова»

Бывший игрок сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев оценил уровень футболистов в «Ростове».

«В «Ростове» собраны достаточно средние исполнители. У команды нет денег, а Валерий Карпин даже с таким коллективом сумел прыгнуть выше головы и до конца вел борьбу за медали. Единственный игрок из «Ростова», который может привлечь внимание грандов, — Данил Глебов. Неслучайно его хочет купить «Спартак». Все остальные — средние футболисты, которые никому не интересны», — приводит слова Ловчева RT.

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего полузащитника желто-синих заинтересован «Спартак».

Напомним, что в данный момент «Ростов» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков после 28 проведенных игр. В оставшихся двух турах РПЛ подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть с «Ахматом» (28 мая) и ЦСКА (3 июня).