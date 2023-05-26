Полузащитник Асенсио решил не продлевать контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио не будет продлевать контракт с мадридским клубом, сообщает Relevo.

По данным источника, 27-летний испанец отклонил предложение «Реала» о продлении с увеличением зарплаты. Ранее футболист заявлял, что мадридский клуб не уделяет ему достаточно игрового времени, а ему хотелось бы играть более важную роль.

Контракт Асенсио истекает в конце сезона, и он покинет клуб в статусе свободного агента. Ожидается, что он продолжит карьеру в каком-либо из европейских чемпионатов.

Асенсио выступал за «Реал» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел в составе мадридцев 50 матчей во всех турнирах, стал автором 12 голов и 8 голевых передач.