Абаскаль согласился на трансфер в «Спартак» центрального защитника

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль согласился на трансфер в состав красно-белых центрального защитника, сообщает Metartatings.

По данным источника, агент тренера Тим Мешедер уже начал подбор кандидатур.

Ранее сообщалось, что Абаскаль просил руководство «Спартака» приобрести опорного и атакующего полузащитника и левоногого форварда, однако спортивный директор команды был больше ориентирован на поиск центрального защитника. Это связывалось с неопределенностью в сроках восстановления Наиля Умярова и возможным уходом из «Спартака» Кристофера Мартинса.

За два тура до финиша чемпионата России «Спартак» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице. В воскресенье «Спартак» сыграет с «Пари НН», а 3 июня завершит чемпионат матчем с «Крыльями Советов».