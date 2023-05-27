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«Боруссия» из Дортмунда и «Майнц» объявили стартовые составы на матч заключительного тура Бундеслиги

В этом матче может решится судьба золотых медалей чемпионата.
27 мая 2023 15:48
автор: Александр Поволоцкий

Тренеры дортмундской «Боруссии» и «Майнц» определились со стартовыми составами на матч 34-го тура тура чемпионата Германии.

Команды проведут заключительную для себя встречу сезона на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

«Боруссия»: Кобель, Зюле, Хуммельс, Рюэрсон, Брандт, Джан, Беллингем, Вольф, Мален, Аллер, Адейеми.

«Майнц»: Центнер, Ханче-Ольсен, Белл, да Коста, Каси, Баррейро, Кор, Фернандеш, Стах, Ингвартсен, Онисиво.

Отметим, что клуб из Дортмунда гарантирует себе титул, если одержит победу. Иначе судьба чемпионства будет зависеть от параллельного матча, в котором «Бавария» в гостях встретится с «Кельном».

источник: «Советский спорт»
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