«Аль-Наср» Криштиану Роналду не смог стать чемпионом Саудовской Аравии

«Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» в матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел на поле 84 минуты, однако результативными действиями не отметился и был заменен.

При этом в параллельном матче «Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Фейху» со счетом 3:0.

Благодаря этому «Аль-Иттихад» досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии. В их активе 69 очков. У «Аль-Насра», находящегося на втором месте, 64 балла.