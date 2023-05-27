«Монако» с Головиным проиграл «Ренну» и осложнил себе борьбу за еврокубки

В 37-м туре французской Лиги 1 «Монако» на выезде уступил «Ренну».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Ловро Майер и Амин Гуири.

Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте матча.

Таким образом, «Ренн» набрал 65 очков и обошел монегасков, поднявшись на пятое место, дающее прямую путевку в квалификацию Лиги конференций.

У «Монако» осталось столько же очков, однако команда по дополнительным показателям «Ренну» и одержавшему победу над «Нантом» «Лиллю», поэтому она откатилась на шестую строчку, за пределы зоны еврокубков.

В заключительном туре Головин и компания 3 июня дома примут «Тулузу», однако теперь им придется ждать очески конкурентов.

Лига 1

37-й тур

«Ренн» - «Монако» - 2:0 (0:0)

Голы: Майер, 52; Гуири, 73.