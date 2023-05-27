Игорь Ледяхов заявил, что «Алания» готова сыграть в стыках за выход в РПЛ

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов заявил, что клуб еще может поучаствовать в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.

«Насколько я знаю, мы лицензию пока не получили, но подали апелляцию. В понедельник будет известно, какой нас ждет ответ. Мы настроены на положительное решение и готовы сыграть в стыках. Ребята ждут решения, поэтому все будет известно в понедельник», - приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

«Алании» отказали в получении лицензии РФС-1.

Сейчас клуб из Владикавказа занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 59 очков. В случае, если апелляцию «Алании» будет отклонена, в стыковых матчах сыграет столичная «Родина».