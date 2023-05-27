Гол Месси помог «ПСЖ» досрочно стать чемпионом Франции

В Страсбурге (Франция) на стадионе «Стад де ла Мено» состоялся матч 37-го тура французской Лиги 1, в котором местный одноименный клуб принимал столичный «ПСЖ».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 59-й минуте - отличился аргентинский нападающий гостей Лионель Месси. На 79-й минуте «Страсбург» сравнял счет усилиями Кевина Гамейро. Больше забитых голов в этом матче зрители не увидели.

Таким образом, «ПСЖ», набрав 85 очков, стал чемпионом Франции за один тур до завершения первенства. Идущий вторым «Ланс» уступает «ПСЖ» четыре очка.

Чемпионат Франции

37-й тур

«Страсбург» - «ПСЖ» - 1:1 (0:0)

Голы: Гамейро, 79 - Месси, 59.