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«Бавария» готова обменять Киммиха на Канселу

Португалец принадлежит «Манчестер Сити».
28 мая 2023 10:45
автор: Артур Гичунцев

Хавбек «Баварии» Йозуа Киммих задумался о смене клубной прописки. Об этом пишет портал 90min.

По данным источника, мюнхенский гранд может отправить его в «Манчестер Сити», чтоб оставить у себя на постоянной основе защитника Жоау Канселу, который принадлежит «горожанам».

Отмечается, что 28-летний Киммих решил бросить себе новый вызов. Он считает, что настало время сменить команду.

Напомним, немецкий футболист выступает за «Баварию» с июля 2015 года. В его активе 347 матчей и 20 трофеев, в том числе победа в Лиге чемпионов и 8 титулов чемпиона Бундеслиги.

источник: «Советский спорт»
«Бавария» готова обменять Киммиха на Канселу
Португалец принадлежит «Манчестер Сити».
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