«Лестер» и «Лидс» вылетели из АПЛ по итогам сезона-2022/23

«Лестер» и «Лидс» проведут следующий сезон в Чемпионшипе. Обе команды вылетели из АПЛ по итогам минувшей кампании.

В последнем туре Премьер-лиги «Лидс» крупно проиграл «Тоттенхэму» (1:4), а «Лестер» победил «Вест Хэм» (2:1), однако, этого не хватило, чтоб остаться в высшем дивизионе.

К слову, от вылета спасся «Эвертон»: ливерпульский клуб сохранил прописку в АПЛ благодаря победе над «Борнмутом» (1:0).

Ранее чемпионат Англии досрочно покинул «Саутгемптон».

Добавим, что места этих команд в следующей кампании займут «Бернли», «Лутон» и «Шеффилд Юнайтед».