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Назван лучший футболист «Челси» в сезоне-2022/23

Спойлер: ранее он выступал за московское «Динамо».
29 мая 2023 09:20
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Челси» Тьяго Силва признан лучшим игроком команды в сезоне-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба «синих».

Отмечается, что бразильский футболист набрал 61% голосов по результатам опроса среди болельщиков.

Напомним, Силве 38 лет. В минувшей кампании он провел во всех турнирах 35 матчей и отдал 2 голевых паса.

Что касается «Челси», то лондонцы заняли 12-е место в АПЛ, набрав 44 очка. Ожидается, что этим летом команду возглавит экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

источник: ФК «Челси»
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