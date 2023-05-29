Назван лучший футболист «Челси» в сезоне-2022/23

Защитник «Челси» Тьяго Силва признан лучшим игроком команды в сезоне-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба «синих».

Отмечается, что бразильский футболист набрал 61% голосов по результатам опроса среди болельщиков.

Напомним, Силве 38 лет. В минувшей кампании он провел во всех турнирах 35 матчей и отдал 2 голевых паса.

Что касается «Челси», то лондонцы заняли 12-е место в АПЛ, набрав 44 очка. Ожидается, что этим летом команду возглавит экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.