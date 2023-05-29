Булыкин уверен, что «Зенит» способен подписать Пиняева, если предложит игроку большую зарплату

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об интересе «Зенита» к нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву.

«Пиняев будет сам решать, хочет он в «Зенит» или нет. Но, думаю, после «Локомотива» Пиняев захочет в Европу. Ему нет смысла сейчас что-то менять, тем более международных игр нет. Но если «Зенит» ему предложит зарплату, как у Роналду в Саудовской Аравии, то пойдет туда без чемодана», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые интересуются футболистом железнодорожников.

Напомним, что Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. С тех пор за команду Михаила Галактионова он сыграл 11 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.