ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Булыкин уверен, что «Зенит» способен подписать Пиняева, если предложит игроку большую зарплату

Ранее появилась информация, что питерская команда рассчитывает выкупить 18-летнего футболиста у «Локомотива».
29 мая 2023 14:35
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об интересе «Зенита» к нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву.

«Пиняев будет сам решать, хочет он в «Зенит» или нет. Но, думаю, после «Локомотива» Пиняев захочет в Европу. Ему нет смысла сейчас что-то менять, тем более международных игр нет. Но если «Зенит» ему предложит зарплату, как у Роналду в Саудовской Аравии, то пойдет туда без чемодана», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые интересуются футболистом железнодорожников.

Напомним, что Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. С тех пор за команду Михаила Галактионова он сыграл 11 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

источник: Чемпионат.com
Объявлена тройка претендентов на награду лучшему защитнику сезона РПЛ
Обладатель приза станет известен 4 июня.
29.05.2023 15:12
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Челси» объявил о назначении Почеттино на должность главного тренера
Клуб рассчитывает на многолетнее сотрудничество.
29.05.2023 15:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Стало известно, почему полузащитник «Пари НН» Глушаков пропустил матч со «Спартаком» в РПЛ
Команды разошлись миром в 29-м туре чемпионата России.
29.05.2023 15:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хави подпишет с «Барселоной» многолетний контракт
Специалист возглавил клуб в 2021 году.
29.05.2023 14:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Галатасарай» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Карпукасу
Также в 20-летнем хавбеке заинтересован «Зенит». 
29.05.2023 14:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стали известны претенденты на звание лучшего вратаря сезона в РПЛ
Стали известны претенденты на звание лучшего вратаря сезона в РПЛ
Церемония награждения состоится 4 июня.
29.05.2023 14:38
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Булыкин уверен, что «Зенит» способен подписать Пиняева, если предложит игроку большую зарплату
Ранее появилась информация, что питерская команда рассчитывает выкупить 18-летнего футболиста у «Локомотива».
29.05.2023 14:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Андрей Канчельскис: десять лет назад «Спартак» с такой игрой не был бы даже в восьмерке РПЛ
Команда ведет борьбу за медали турнира.
29.05.2023 14:23
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Хусаинов оценил уровень судейства в матче «Динамо» — «Локомотив» 
Московское дерби завершилось победой железнодорожников.
29.05.2023 14:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика