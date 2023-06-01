Асенсио близок к переходу в «ПСЖ»

Хавбек «Реала» Марко Асенсио продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен».
Напомним, что ранее наставник парижского клуба Кристоф Галтье заявил, что ближайший матч чемпионата Франции станет последним для нападающего Лионеля Месси в составе команды.
Как сообщает AS, Асенсио подпишет с »ПСЖ» контракт сроком на четыре-пять лет.
Ранее появилась информация, что в услугах Марко заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Астон Вилла».
В минувшем сезоне Асенсио провел 30 матчей в чемпионате Испании. Он забил девять голов и отдал шесть результативных передач.
источник: AS