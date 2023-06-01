Юношеская сборная России вышла в финал Кубка БРИКС, где сыграет с «Зенитом»

Юношеская сборная России вышла в финал Кубка БРИКС по футболу, который проходит в эти дни в Сан-Паулу, (Бразилия).

В полуфинальном матче российские футболисты одержали победу над сверстниками из «Сантоса».

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе российской сборной отличились Иван Бобер (пенальти) и Артем Корнеев.

Победитель определился в серии пенальти, поскольку регламент не подразумевает проведение дополнительного времени. Победный удар с 11-метровый отметки нанес вратарь Данил Ладоха - 10:9.

В финале турнира сборная России сыграет с молодежным составом «Зенита». Матч состоится 2 июня.