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Андрей Червиченко объяснил убытки «Спартака»

«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ.
01 июня 2023 23:59
автор: Александр Кожевников

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об убыточном сезоне красно-белых.

«Агенты получают десять процентов со сделки. А тут еще за Дуарте платят около пяти миллионов, плюс не забывайте, какую зарплату он получает. Вот вам один Дуарте обходится примерно в миллионов шесть. Это нормально? Плюс туда добавьте Николсона, Бальде и еще людей, которые сидят на скамейке. Вот вам и расходы. Если лишний балласт убрать, глядишь, и все не так печально будет. Но, наверное, чьи-то интересы будут задеты, тех, кто и обеспечивает минус своими покупками», - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

«Спартак» стал самым убыточным клубом российской премьер-лиги по итогам 2022 года. По данным отчетности, клуб за год потерял 2,35 млрд рублей. Больше 1,1 млрд рублей потерял «Краснодар», «Торпедо» потерпело убытков на 541,1 млн рублей, ЦСКА на 454 млн, «Химки» на 310,2 млн, «Ростов» на 54,3 млн.

источник: «Спорт-Экспресс»
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