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Польский судья, назначенный на финал Лиги чемпионов, ответил на обвинение в расизме и антисемитизме

Ожидаемая реакция.
02 июня 2023 12:28
автор: Максим Скороходов

Арбитр из Польши Шимон Марциняк ответил на обвинения в расизме и антисемитизме.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за критики антирасистского объединения «Никогда больше» УЕФА может поменять судейскую бригаду в титульном матче главного еврокубка.

«Я всегда отмежевываюсь от проявлений расизма, антисемитизма и нетерпимости, если он проявляются в матчах, которые я сужу. Я всегда говорю «остановите ненависть» и буду пропагандировать, что нужно быть хорошим человеком», - говорится в заявлении Марциняка, приведенным Sport Fact.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. За победу в турнире поборются английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

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