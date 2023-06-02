Польский судья, назначенный на финал Лиги чемпионов, ответил на обвинение в расизме и антисемитизме

Арбитр из Польши Шимон Марциняк ответил на обвинения в расизме и антисемитизме.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за критики антирасистского объединения «Никогда больше» УЕФА может поменять судейскую бригаду в титульном матче главного еврокубка.

«Я всегда отмежевываюсь от проявлений расизма, антисемитизма и нетерпимости, если он проявляются в матчах, которые я сужу. Я всегда говорю «остановите ненависть» и буду пропагандировать, что нужно быть хорошим человеком», - говорится в заявлении Марциняка, приведенным Sport Fact.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. За победу в турнире поборются английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».