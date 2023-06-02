Холанд объяснил, почему считает Гвардиолу лучшим тренером мира

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал Хосепа Гвардиолу лучшим тренером мира. По словам нападающего, испанский специалист уделяет большое внимание деталям, что отличает его от других.

«Гвардиола – лучший тренер в мире . Он зациклен на мелких деталях и видит то, чего не видят остальные. Я стал лучше во многом благодаря тренеру, людям в клубе и моим товарищам по команде», – заявил норвежец в интервью BBC.

В нынешнем сезоне АПЛ Гвардиола помог «Манчестер Сити» досрочно стать чемпионом Англии. Кроме того, тренер вывел «горожан» в финал Лиги чемпионов и Кубка Англии.