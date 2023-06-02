Бубнов назвал победителя в матче ЦСКА – «Ростов»

Матч 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» завершится в пользу армейцев. Об этом заявил бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов.

По его словам, красно-синие одержат победу за счет домашних трибун и более мощного состава.

«То, что «Ростов» при своих ресурсах до конца претендует на призы, – своего рода чудо. Команда Карпина уже переплюнула все ожидания, и это дает ей психологическое преимущество. А вот для ЦСКА в случае поражения может случиться самое настоящее фиаско. Но все же поставлю на армейцев, которые играют дома и обладают мощным составом», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, ЦСКА примет «Ростов» 3 июня. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.00 мск. В случае победы армейцы выиграют серебряные медали РПЛ. Чемпионом России досрочно стал «Зенит».