«ПСЖ» официально объявил об уходе Серхио Рамоса

«Пари-Сен-Жермен» объявил об уходе из клуба испанского защитника Серхио Рамоса.

Как сообщает пресс-служба французской команды, 37-летний футболист покинет «ПСЖ» на правах свободного агента. Парижский клуб решил не продлевать соглашение, которое действует до конца июня.

Ранее в СМИ сообщалось, что Рамос продолжит карьеру в «Севилье».

Отметим, что защитник выступал за «ПСЖ» с июля 2021 года. Вместе с парижским клубом Серхио дважды становился чемпионом Франции. В 57 сыгранных матчах Рамос забил пять голов.