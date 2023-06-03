«Атлетико» и еще два клуба ведут борьбу за Жорди Альбу

Фланговый защитник Жорди Альба, покинувший «Барселону», получил сразу три предложения. Об этом пишет Mundo Deportivo.

По данным источника, на игрока претендуют мадридский «Атлетико», миланский «Интер», а также лиссабонская «Бенфика».

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист уже договорился о переходе в «Аль-Хиляль». Туда же отправится экс-полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, который ушел из клуба на правах свободного агента.

Добавим, что Альба посвятил первой команде «Барселоны» 11 лет: в его активе 459 матчей.