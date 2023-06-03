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Серхио Рамос трогательно попрощался с «ПСЖ»

Испанец выступал за эту команду с июля 2021 года.
Серхио Рамос трогательно попрощался с «ПСЖ»
03 июня 2023 09:06
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Соцсеть Серхио Рамоса

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос опубликовал прощальный пост, посвященный французскому гранду.

«Меня ожидает особенный день, я попрощаюсь с очередным этапом моей жизни. «ПСЖ» с его фанатами и сам Париж стали домом для меня. Спасибо за два особенных года, за которые выступил во всех турнирах и отдал все силы на поле. Теперь у меня будет футболка с другими цветами, но сначала хочу в последний раз сказать: вперед, Париж!» – написал испанец.

Напомним, 37-летний Рамос выступал за «ПСЖ» с июля 2021 года. В его активе 57 матчей, 5 голов и 1 ассист. До этого футболист защищал цвета «Реала» и «Севильи».

источник: «Советский спорт»
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