Серхио Рамос трогательно попрощался с «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос опубликовал прощальный пост, посвященный французскому гранду.

«Меня ожидает особенный день, я попрощаюсь с очередным этапом моей жизни. «ПСЖ» с его фанатами и сам Париж стали домом для меня. Спасибо за два особенных года, за которые выступил во всех турнирах и отдал все силы на поле. Теперь у меня будет футболка с другими цветами, но сначала хочу в последний раз сказать: вперед, Париж!» – написал испанец.

Напомним, 37-летний Рамос выступал за «ПСЖ» с июля 2021 года. В его активе 57 матчей, 5 голов и 1 ассист. До этого футболист защищал цвета «Реала» и «Севильи».