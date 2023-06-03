«Крылья Советов» - «Спартак»: самарцы могут лишить красно-белых последних надежд на «серебро»

3 июня в Самаре состоится матча 30-го и заключительного тура российской Премьер-лиги, в котором местные «Крылья Советов» примут московский «Спартак».

Для столичного клуба этот матч будет крайне важен с точки зрения распределения мест в турнирной таблице - в случае победы красно-белые могут занять второе место в чемпионате. Для этого нужно, чтобы в параллельном матче «Ростов» оказался сильнее ЦСКА.

При этом в случае, если ЦСКА уступит «Ростову», а «Спартак» - «Крыльям», красно-белые могут остаться и вовсе без медалей, заняв лишь четвертую позицию по итогам сезона РПЛ.

Что касается самарского клуба, то, в случае победы, они могут избежать переигровок за сохранение прописки в РПЛ - в настоящий момент «Крылья» всего одно очко уступают воронежскому «Факелу», располагающемуся на заветном 12-м месте в турнирной таблице.

Встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» начнется в 17:00 по московскому времени.