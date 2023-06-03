Владимир Быстров: Моуринью повел себя как великий идиот

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал поведение главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью после финала Лиги Европы с «Севильей» (1:1, 1:4 по пенальти).

Напомним, португалец был недоволен работой судейской бригады во главе с Энтони Тейлором и оскорбил арбитра на парковке.

«Судья отлично отработал матч! Все верно трактовал, давал играть командам, был объективен во всех моментах.

Моуринью повел себя как великий идиот. Сплошной треш и кринж – если говорить на молодежном. Да, не привык мужик проигрывать финалы. Но это футбол. За это мы его и любим», – написал Быстров в соцсети.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Жозе Моуринью. Ему грозит дисквалификация.