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Сутормин может перейти в ЦСКА по инициативе Федотова

Тренер уверен, что 29-летний полузащитник усилит команду.
Сутормин может перейти в ЦСКА по инициативе Федотова
03 июня 2023 15:13
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заинтересован в услугах полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

По данным инсайдера, трансфер может состояться в летнее межсезонье.

«Валентинычу нравится универсализм этого 29-летнего россиянина (может сыграть справа в защите + вингера на обоих флангах и даже центр-хава). Однако речь идет не о покупке, а только лишь об аренде», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

29-летний Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 13 матчей и не отметился голевыми действиями на поле. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

источник: «Советский спорт»
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