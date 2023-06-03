Сутормин может перейти в ЦСКА по инициативе Федотова

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заинтересован в услугах полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

По данным инсайдера, трансфер может состояться в летнее межсезонье.

«Валентинычу нравится универсализм этого 29-летнего россиянина (может сыграть справа в защите + вингера на обоих флангах и даже центр-хава). Однако речь идет не о покупке, а только лишь об аренде», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

29-летний Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 13 матчей и не отметился голевыми действиями на поле. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.