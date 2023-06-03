Семин: ЦСКА показал более стабильную и качественную игру, «Ростов» не выдержал конкуренцию

Бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин заявил в беседе с «Советским спортом», что ЦСКА завоевал серебро за счет более стабильной и качественной игры.

«Турнирная таблица всегда является справедливым отражением сезона. ЦСКА выиграли решающий матч, показали себя более стабильными, играли в хорошую и качественную игру. Этим они превзошли своих соперников. В «Ростове» очень много молодых ребят, которые чисто физически не выдержали конкуренции. Возможно, в следующем году что-то поменяется», - передает слова Семина корреспондент «Советского спорта».

Футболисты ЦСКА обыграли «Ростов» со счетом 4:1 в заключительной игре, 30-го тура Российской премьер-лиги. Таким образом ЦСКА стал вторым, а «Ростов» занял лишь четвертое место.