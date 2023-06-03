Форвард «Локомотив» Раков заявил, что в следующем сезоне клуб будет бороться за медали РПЛ

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков оценил сезон-2022/23 для столичной команды.

Отметим, что подопечные Михаила Галактионова заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Железнодорожники показали худший результат в РПЛ за шесть последних лет.

«С самого начала чемпионата мы ставили высокие цели – закончить в тройке. Но достаточно плохо начали. Мне кажется, мы реабилитировались и будем показывать в следующем сезоне высокий результат, будем бороться за медали», – цитирует Ракова Sport24.ru.

Напомним, что сегодня, 3 июня, «Локомотив» на своем поле обыграл «Торпедо» (3:1) в матче 30-го тура РПЛ. 18-летний Раков вышел на поле на 62-й минуте, заменив Максима Глушенкова, и не отличился результативными действиями.