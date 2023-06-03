«Монако» без Головина уступил «Тулузе» и не смог выйти в еврокубки

Футболисты «Монако» потерпели поражение от «Тулузы» (1:2) в домашнем матче 38-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что в прошедшей встрече не принял участие российский полузащитник «монегасков» Александр Головин, получивший небольшое повреждение.

В составе гостей голы забили Закария Абухляль, отличившийся на 70-й минуте, и Рис Хили (90+4). Команда Филипа Клемана ответила забитым мячом Виссама Бен-Йеддера (79).

Таким образом, «Монако» занял шестое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 66 очков. Клуб не смог отобраться в еврокубки на следующий сезон. «Тулуза» финишировала 13-й (48 очков).

Чемпионат Франции

38-й тур

«Монако» – «Тулуза» – 1:2 (0:0)

Голы: Бен-Йеддер, 79 – Абухляль, 70. Хили, 90+4.