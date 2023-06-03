Форвард «Локомотива» Изидор: хочу играть в лиге из топ‑5 Европы и в еврокубках

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о своем будущем.

«Я уже сказал, что люблю этот клуб и болельщиков. Если мне придется остаться, то останусь. Я не чувствую, что мне нужно уходить. Но мне всего 22 года, у меня большие планы на карьеру. Хочу остаться, но в то же время хочу выйти на новый уровень. Как уже сказал, поговорю с клубом. Все зависит от того, что они предложат мне.

Конечно, хочу играть в лиге из топ‑5 Европы и в еврокубках. Но если не получится перейти, я с удовольствием останусь в «Локомотиве». Есть ли у меня предложения? Не знаю, спросите моего агента», - приводит слова Изидора Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что 22-лентий футболист хотел приостановить контракт с московской командой, воспользовавшись поправкой ФИФА, но не успел этого сделать.

В текущем сезоне Вильсон провел 24 матча, в которых забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.