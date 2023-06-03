В «Торпедо» пообещали выделить бюджет для возвращения клуба в РПЛ

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев сообщил, что руководство клуба пообещало выделить бюджет, с которым команда сможет обеспечить себе возвращение в РПЛ в следующем сезоне.

«После матча в раздевалке общались с членами совета директоров, нам сказали, что будет выделен бюджет, с которым можно ставить задачу по возвращению в РПЛ. Если всё сложится, будут сделаны выводы по ошибкам в прошедшем сезоне. Что касается результатов в концовке чемпионата, после определенного момента они были неважны. Больше выстраивали команду под будущий сезон. Могу сказать, что идеи главного тренера и руководства нас вдохновляют. По составу сказать что-то сейчас сложно, но в ближайшие пару недель ясность должна наступить, плюс трансферное окно будет открыто всё лето», - приводит слова Рязанцева «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Торпедо» завершило сезон на последнем месте, набрав всего 13 очков в 30 матчах.