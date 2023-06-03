«Это не отмазки». Кирилл Суслов - об отравлении игроков «Факела» перед матчем с «Зенитом»

Защитник «Факела» Кирилл Суслов заявил, что инцидент с отравлением перед матчем с санкт-петербургским «Зенитом» не может служить оправданием неудаче.

«Все профессионалы. Мы выходили и доказывали на 100%, несмотря на свое состояние. Все знали важность и ценность этого матча. Это не отмазки», - приводит слова Суслова «Матч ТВ».

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита».

«Факел» из-за этого отправился в зону стыковых матчей, где сыграет с «Енисеем».

Ранее сообщалось, что сразу пять игроков воронежской команды получили пищевое отравление в преддверии заключительного тура РПЛ.