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Во время матча «Крылья Советов» – «Спартак» в сторону арбитра была кинута бутылка 

Болельщики остались недовольны удалением Георгия Джикии со скамейки запасных.
04 июня 2023 08:34
автор: Глеб Шевяков

Главный судья матча заключительного, 30-го тура РПЛ, Алексей Амелин удалил во время проведения игры со скамейки запасных защитника красно-белых Георгия Джикию.

После этого один из футбольных фанатов швырнул бутылку в сторону арбитра, которая упала рядом с его ногами.

Напомним, что очная встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу самарцев. Таким образом, «Крыльям Советов» удалось избежать стыковых матчей, расположившись на 12-м месте, имея в своем активе 32 очка. «Спартак» завершил сезон на третьей строчке, набрав 54 очка после 30 проведенных матчей.

источник: «Советский спорт»
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