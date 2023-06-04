Бензема согласовал контракт с «Аль-Иттихадом»

«Аль-Иттихад» предварительно договорился с нападающим «Реала» Каримом Бенземой о переходе в клуб. Об этом сообщает саудовский телевизионный канал Al Ekharabiya.

По информации источника, президент арабской команды Анмар Аль-Хайли, а также его ассистент Ахмед Кааки провели переговоры с 35-летним футболистом, на которых договорились с французом о заключении контракта на два года.

Ранее стало известно, что мадридский клуб объявил об уходе форварда в ближайшее время.

Напомним, что Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В нынешнем сезоне в составе «сливочных» он провел 42 матча, отличился 30-ю забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.