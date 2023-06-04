В «Локомотиве» не собираются расставаться с Миранчуком, Изидором и другими лидерами

«Локомотив» отреагировал на информацию о том, что клуб может летом продать девятерых игроков.

Напомним, что среди упомянутых фамилий были полузащитники Антон Миранчук и нападающий Вильсон Изидор.

«Информация о продаже или расставании с лидерами нашей команды абсолютно не соответствует действительности», - приводит «Матч ТВ» слова главы пресс-службы «Локомотива» Артема Загуменова.

Другими футболистами в списке возможных на продажу назывались Марио Митай, Марк Мампасси, Марко Раконьянц, Педриньо, Гирано Керк и Тина Едвай.

После ужасного первого отрезка сезона команда, которую возглавил Михаил Галактионов, закончила чемпионат России на восьмом месте, набрав 45 очков.