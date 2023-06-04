Левандовски сфотографировался в Медведевым в боксах «Феррари» на Гран-при Испании

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски во время испанского этапа чемпионата мира «Формулы-1», проходившем в Барселоне, сфотографировался с российским теннисистом Даниилом Медведевым в боксах «Феррари».

Два спортсмена сфотографированы в боксах, у машины монегаска Шарля Леклера.

Ранее Левандовски жестко раскритиковал своих одноклубников Серджи Роберто и Алекса Бальда за видеопоздравление в адрес российских фанатов, в котором они благодарили болельщиков за поддержку.

Напомним, что «Барселона» стала досрочно чемпионом Испании в текущем сезоне, победив 14 мая «Эспаньол» (4:2). Этот титул стал для «сине-гранатовых» 27-м.