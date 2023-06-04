Дзюба заявил, что не имеет претензий к Карпину

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что не имеет претензий к главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

«Никаких претензий к Карпину нет. Он тренер сборной, а я не игрок национальной команды на данный момент. Оставляю ли дверь в сборную открытой? Я просто каждый день играю, кайфую и о таких вещах не думаю. Время покажет», - приводит «Матч ТВ» слова Дзюбы.

Добавим, что Дзюба не сыграл ни одного матча за сборную России при Валерии Карпине. Раньше он был ее капитаном.

Напомним, что в текущем сезоне форвард забил за «Локомотив» восемь голов в 13 матчах.