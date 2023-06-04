Бородюк назвал лучшего российского игрока и лучшего в РПЛ

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк назвал лучшего российского игрока сезона и лучшего игрока в российской Премьер-лиге.

«Лучший российский футболист на данный момент — Головин.

Если брать отдельно РПЛ, то у нас много ребят, которые достаточно хорошо сыграли в этом сезоне. Но выделил бы Фёдора Чалова. Однозначно, он сильно прибавил после возвращения в Россию. Стал основным атакующим активом ЦСКА и выиграл с командой серебряные медали. Фёдор выделяется на фоне остальных наших футболистов в лиге благодаря отличному видению поля, приличной скорости и хорошей реализации. Поэтому в РПЛ лучший сейчас он», - приводит слова Бородюка RT.