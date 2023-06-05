Определился состав бригады арбитров, которая будет работать на суперфинале Кубка России

11 июня на московской арене «Лужники» состоится суперфинал Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА.

Как пишет «СЭ», главным арбитром встречи выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Максим Гаврилин и Валерий Данченко.

Позицию резервного арбитра займет Кирилл Левников, видеоарбитра (ВАР) – Павел Кукуян, а помощника видеоарбитра (АВАР) – Алексей Лунев.

Напомним, ЦСКА 7 раз выигрывал Кубок России, «Краснодар» пока ни разу не побеждал в этом турнире.