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Акинфеев раскритиковал арбитров РПЛ: нам рассказывают одно, мы выходим – совершенно все другое

Лидер армейцев не понимает, по какому принципу принимаются решения.
Акинфеев раскритиковал арбитров РПЛ: нам рассказывают одно, мы выходим – совершенно все другое
05 июня 2023 10:15
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не стал скрывать, что недоволен работой арбитров. По словам голкипера, судьи не дают бороться футболистам, а их решения порой противоречат установленным правилам.

«У нас была видеосвязь с департаментом судей. Нам рассказывают одно, мы выходим – совершенно все другое. Ты вообще не понимаешь, за что тебе дают, как дают, куда дают. Любой игрок в своей штрафной не знает как вообще играть. Если раньше можно было придержать, борьба была, то сейчас это превратилось непонятно во что», – сказал голкипер в программе «На футболе с Денисом Казанским».

Ранее Акинфеев рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтоб конкурировать с «Зенитом» за золото РПЛ.

источник: «Первый канал»
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