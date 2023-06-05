Польские болельщики раскритиковали фото Левандовского с российским теннисистом Медведевым

Польские болельщики раскритиковали решение форварда «Барселоны» Роберта Левандовского сделать совмсестный снимок с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Напомним, что спортсмен встретились на Гран-при «Формулы-1» в Испании. Фото сделано в боксах команды «Феррари».

Пользователи соцсетей начали критиковать Роберта за это фото.

«Поляк и русский — братья, когда спонсоры платят», — прокомментировал снимок человек под ником Marcin.

Добавим, что ранее футболисты «Барселоны» Алехандро Бальде и Серхи Роберто записали видеообращение для фанатов из России и поблагодарили их за поддержку. Левандовски раскритиковал одноклубников.