Ловчев считает, что Абаскаль вернул «Спартаку» фирменный стиль игры

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил работу испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

По словам ветерана, Абаскаль привили команде более привлекательный футбол, чем Доменико Тедеско и Паоло Ваноли.

«По Абаскалю – у меня нет больших претензий. Мы очень долго говорили о стиле, которого раньше не было. Сейчас после долгого времени я увидел спартаковский футбол, который любил с детства, вижу направленность в атаку, вижу эмоции, когда нужно – оскал», – написал Ловчев в соцсети.

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» под руководством Абаскаля занял 3-е место, набрав 54 очка. От второй позиции москвичи отстали на 4 очка, а от первой – на 16.