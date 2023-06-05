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Кот ЦСКА обрел свой дом и хоязев

Армейский клуб рассказал о судьбе кота, у которого сломан позвоночник
Кот ЦСКА обрел свой дом и хоязев
05 июня 2023 22:44
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК ЦСКА

Кот ЦСКА обрел новый дом и хозяев, сообщает официальный Telegram-канал армейцев.

В апреле армейцы рассказали о коте, который искал свой дом и которого прозвали ЦСКА, назвав того «чемпионом по обнимашкам». По словам пресс-службы, кот был готов бесконечно сидеть на руках и оглушительно мурлыкать. А все потому, что у кота был сломан позвоночник.

Его история началась в октябре 2019 года, когда он был найден и оказался в приюте. Но обрести хозяев ему долгое время не удавалось, поскольку многих смущало физическое ограничение животного. Публикация о коте ЦСКА привлекла внимание и вскоре хозяева нашлись.

В новом доме у кота ЦСКА будут два братика: Абрикос и Трюфель.

источник: ПФК ЦСКА
Кот ЦСКА обрел свой дом и хоязев
Кот ЦСКА обрел свой дом и хоязев
Армейский клуб рассказал о судьбе кота, у которого сломан позвоночник
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