Осимхен прокомментировал слухи о возможном уходе из «Наполи»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен ответил на вопрос о возможном уходе из команды.

По словам нападающего, этим вопросом занимается президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Именно от него зависит возможный трансфер.

«Я люблю неаполитанцев, они показывают столько любви ко мне. Что касается меня, то президент решает, а я буду просто плыть по течению», – добавил нигериец, чьи слова приводит DAZN.

Ранее Де Лаурентис заявил, что не будет продавать Осимхена этим летом.

Напомним, форвард помог «Наполи» выиграть чемпионат Италии. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром Серии А в прошедшей кампании: на счету футболиста 26 голов.