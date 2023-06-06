Литвинов объяснил, почему «Спартак» уступил ЦСКА в борьбе за серебряные медали

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов выразил мнение, что красно-белые проиграли борьбу за 2-е место в РПЛ из-за плохой реализации.

По словам футболиста, команда могла завоевать серебряные медали, однако, ошибки, допущенные в некоторых матчах, пошли на руку московскому ЦСКА.

«Надо было реализовывать моменты. Но мы уже смотрим вперед.

«Спартак» своими руками отдал серебро ЦСКА. Теряли очки там, где не надо. ЦСКА этим воспользовался и обошел нас», – цитирует Литвинова «СЭ».

Напомним, армейцы опередили красно-белых на 4 очка и выиграли «серебро» РПЛ. «Спартак» же занял 4-ю позицию.