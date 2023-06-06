ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Литвинов объяснил, почему «Спартак» уступил ЦСКА в борьбе за серебряные медали

Армейцы опередили красно-белых на 4 очка.
06 июня 2023 10:12
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов выразил мнение, что красно-белые проиграли борьбу за 2-е место в РПЛ из-за плохой реализации.

По словам футболиста, команда могла завоевать серебряные медали, однако, ошибки, допущенные в некоторых матчах, пошли на руку московскому ЦСКА.

«Надо было реализовывать моменты. Но мы уже смотрим вперед.

«Спартак» своими руками отдал серебро ЦСКА. Теряли очки там, где не надо. ЦСКА этим воспользовался и обошел нас», – цитирует Литвинова «СЭ».

Напомним, армейцы опередили красно-белых на 4 очка и выиграли «серебро» РПЛ. «Спартак» же занял 4-ю позицию.

источник: «Спорт-Экспресс»
Литвинов объяснил, почему «Спартак» уступил ЦСКА в борьбе за серебряные медали
Армейцы опередили красно-белых на 4 очка.
06.06.2023 10:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Осимхен прокомментировал слухи о возможном уходе из «Наполи»
Осимхен прокомментировал слухи о возможном уходе из «Наполи»
Ранее сообщалось, что игрок интересен «Баварии» и «Челси».
06.06.2023 09:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Торино» ведет переговоры с «Аталантой» о выкупе Миранчука
«Торино» ведет переговоры с «Аталантой» о выкупе Миранчука
Арендное соглашение рассчитано до 30 июня.
06.06.2023 09:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Урал» объявил об уходе Подберезкина из команды
Ранее футболист выступал за «Рубин».
06.06.2023 09:22
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Игорь Семшов: руководство «Динамо» шарахается, не зная кого пригласить на пост главного тренера
Команда не выполнила поставленных задач.
06.06.2023 09:14
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Манчестер Сити» предложит Холанду новый контракт, чтобы не допустить трансфер игрока в «Реал»
«Манчестер Сити» предложит Холанду новый контракт, чтобы не допустить трансфер игрока в «Реал»
В клубе АПЛ опасаются, что испанцы попытаются подписать норвежца после ухода из клуба Карима Бензема.
06.06.2023 08:52
Футбол
автор: Сергей Иванов
Кварацхелия заявил, что не собирается уходить из «Наполи»
Кварацхелия заявил, что не собирается уходить из «Наполи»
Грузинский футболист присоединился к клубу летом прошлого года.
06.06.2023 08:26
Футбол
автор: Сергей Иванов
Мальдини покинет пост технического директора «Милана»
Мальдини покинет пост технического директора «Милана»
Владелец клуба отказался от продолжения сотрудничества с легендой россонери.
06.06.2023 08:15
Футбол
автор: Сергей Иванов
Ретроматч между «Зенитом» и сборной России перенесен на «Газпром-Арену»
Состояние поля на «Петровском» не позволяет там проводить футбольный матч.
06.06.2023 00:06
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Штутгарт» победил «Гамбург» в стыковых матчах и сохранил прописку в Бундеслиге
Швабы выиграли и второй стыковой матч.
05.06.2023 23:57
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.