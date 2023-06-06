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«Уфа» объявила об уходе Алимбекова с поста главного тренера

Команда начнет следующий сезон во Второй лиге.
«Уфа» объявила об уходе Алимбекова с поста главного тренера
06 июня 2023 15:10
автор: Александр Поволоцкий

«Уфа» объявила об уходе Арслана Халимбекова c поста главного тренера команды.

Напомним, что специалист возглавил башкирский клуб Первой лиги в октябре 2022 года. Под руководством Халимбекова команда провела 22 матча, в которых одержала шесть побед и четыре раза сыграла вничью.

Как сообщает пресс-служба «Уфы», Халимбеков покидает команду по истечении срока действия контракта.

Добавим, что команда из Республики Башкортостан не смогла закрепиться в дивизионе и занял место в зоне вылета, опустившись во Вторую лигу.

Ранее клуб покинул генеральный директор Шамиль Газизов.

источник: ФК «Уфа»
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