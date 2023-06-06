Зиньковский считает, что «Спартак» показал хороший результат в прошедшем сезоне

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский оценил результаты команды в сезоне-2022/23.

Напомним, столичный клуб финишировал на 3-й позиции в РПЛ, а также дошел до полуфинала Кубка России.

«Тяжелый и сумбурный сезон и лично у меня, и у команды. Можно сказать, что в любом случае получился хороший сезон. Если так смотреть, то с десятого места в прошлом году на третье – хороший результат. Но можно было лучше выступить в Кубке», – заявил футболист в интервью «Чемпионату».

В минувшей кампании Зиньковский провел в РПЛ 28 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. В Кубке России хавбек отыграл 8 матчей и дважды ассистировал партнерам.

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