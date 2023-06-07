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Дзюба рассказал, как Овечкин отреагировал на слова про «пузико»

Звездные спортсмены устроили заочную «перепалку» в соцсетях.
07 июня 2023 08:59
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что у него нет конфликта с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Напомним, что пресс-служба «Динамо» выложило видео, где Овечкин называет Дзюбу «слабеньким», в ответ Артем заявил, что «с удовольствием потолкается» с человеком «с таким милым пузиком».

- Да это же шутка была! А все раздули из этого какоето… Ну какой конфликт у нас может быть? О чем вы? Я безумно уважаю Овечкина, мы переписывались. Я ему написал: «Ты же понимаешь, что я шутил». — «Да конечно, вообще никаких претензий нет», - приводит «Матч ТВ» слова Дзюбы.

Добавим, что Овечкин произносил свою фразу перед матчем между «Динамо» и «Локомотивом». «Железнодорожники» победили - 4:2, а Дзюба отдал голевую передачу.

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источник: Телеканал «Матч ТВ»
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